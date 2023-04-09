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НовостиЗдоровье9 апреля 2023 8:30

На 9 апреля коронавирусом за сутки в Тверской области заболели ещё 172 человека

Госпитализирован никто не был
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
120 человек за последние сутки выздоровели.

120 человек за последние сутки выздоровели.

Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области за последние сутки коронавирус был зарегистрирован у 172 человек - это обновлённые данные на 11 утра 9 апреля. С начала пандемии в регионе выявлено 192 410 случаев COVID-19.

120 человек за последние сутки выздоровели. С начала пандемии в регионе болезнь победил 187 431 человек.

Смертельных случаев за последние сутки не зарегистрировано. Всего от ковида в регионе скончались 2774 человека (последняя смерть была зафиксирована 28 марта).

В Твери с начала пандемии диагноз "коронавирус" был поставлен 65 667 раз. За последние сутки корнавирусом в областной столице заболели 55 человек.

Карта распространения коронавируса в Тверской области:

Коронавирус в Тверской области на 9 апреля 2023 года.

Коронавирус в Тверской области на 9 апреля 2023 года.

Фото: ПТО