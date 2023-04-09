В Твери расцвела мать-и-мачеха и проснулись бабочки

Красота то какая! Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В последние дни апрель радовал нас теплом и солнцем. В Твери, не дожидаясь середины календарной весны, расцвела мать-и-мачеха. Яркие золотые цветочки 9 апреля порадовали жителей города. Мать-и-мачеха распустилась во дворах и на открытых солнцу зелёных зонах.

Солнце разбудило и бабочек - вот и на фото запечатлена одна из нарядных красавиц (присмотритесь - справа).

Фотография сделана в одном из тверских дворов. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Мать-и- мачеха, кстати, цветёт дольше прочих первоцветов: до сорока дней. Так что порадоваться ей мы ещё успеем. А ещё это растение интересно тем, что цветы у него появляются раньше листьев. Англичане за это прозвали цветок "сын раньше отца". Русское же название мать-и-мачеха получила как раз из-за особенностей листочков, которые нежно-пушистые с одной стороны и холодно-гладкие с другой.

А ещё цветение мать-и-мачехи знаменует начало огородного сезона, ведь почва уже начала прогреваться.