В Твери расцвела мать-и-мачеха и проснулись бабочки

Красота то какая!
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
В последние дни апрель радовал нас теплом и солнцем. В Твери, не дожидаясь середины календарной весны, расцвела мать-и-мачеха. Яркие золотые цветочки 9 апреля порадовали жителей города. Мать-и-мачеха распустилась во дворах и на открытых солнцу зелёных зонах.
Солнце разбудило и бабочек - вот и на фото запечатлена одна из нарядных красавиц (присмотритесь - справа).
Фотография сделана в одном из тверских дворов.
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Мать-и- мачеха, кстати, цветёт дольше прочих первоцветов: до сорока дней. Так что порадоваться ей мы ещё успеем. А ещё это растение интересно тем, что цветы у него появляются раньше листьев. Англичане за это прозвали цветок "сын раньше отца". Русское же название мать-и-мачеха получила как раз из-за особенностей листочков, которые нежно-пушистые с одной стороны и холодно-гладкие с другой.
А ещё цветение мать-и-мачехи знаменует начало огородного сезона, ведь почва уже начала прогреваться.