В Тверской области молодой мужчина избил свою сожительницу мобильным телефоном

Мобильники лучше использовать по назначению. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

27-летняя жительница Западной Двины Тверской области обратилась в полицию с заявлением на своего сожителя. Как рассказала девушка, она поссорилась с молодым человеком, и тот несколько раз ударил её мобильным телефоном. Пострадавшей пришлось обратиться в медучреждение.

Сотрудники полиции опросили обоих участников конфликта и их соседей, изъяли вещдок - тот самый телефон. Повреждения, которые получила девушка, были расценены как лёгкий вред здоровью.

Ну а 27-летний мужчина теперь является фигурантом уголовного дела. Как сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Тверской области, по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ) ему может грозить до двух лет решения свободы.