Двое мужчин погибли в пожаре в Калязинском районе Тверской области

Дом, в котором произошёл пожар, унесший две жизни. Фото: СУ СКР по Тверской области.

8 апреля в одном из домов деревни Калабриево Нерльского сельского поселения Калязинского района Тверской области произошёл пожар, в котором погибли двое мужчин. Как сообщает СУ СКР по Тверской области, тела погибших (1983 и 1954 годов рождения) были обнаружены во время тушения пожара.

По данным регионального главка МЧС, к ликвидации возгорания привлекалось 20 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС - 13 огнеборцев и 4 единицы техники. Пожар был локализован в 18:15, ликвидирован в 18:50.

По факту случившегося Кашинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка.

На месте трагедии работали следователи. Для выяснения точной причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза, для установления причин гибели людей судебно-медицинские экспертизы.