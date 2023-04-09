Губернатор Игорь Руденя поздравил военнослужащих и ветеранов Тверской области с Днём ПВО

Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя поздравил военнослужащих и ветеранов Тверской области с Днём войск противовоздушной обороны России. В этом году праздник, который отмечается во второе воскресенье апреля, выпал на 9 апреля.

«Созданные во время Первой мировой войны, войска ПВО прошли большой путь развития, стали неотъемлемой частью современных Вооружённых Сил Российской Федерации. В годы Великой Отечественной войны бойцы подразделений противовоздушной обороны, проявив мужество и отвагу, внесли значительный вклад в победу над фашистскими захватчиками. Сегодня, продолжая традиции предшественников, военнослужащие несут круглосуточное дежурство, надёжно защищают воздушные рубежи России, эффективно выполняют поставленные задачи в рамках специальной военной операции. Желаю вам здоровья, благополучия, новых успехов и побед на службе нашему Отечеству!» – цитирует поздравление главы региона пресс-служба правительства Тверской области.

Игорь Руденя отметил, что Тверская область по праву гордится вкладом региона в формирование и обеспечение эффективной работы системы воздушно-космической обороны страны.

Гордостью региона являются воинские части, дислоцированные на территории Тверской области, научно-исследовательские организации и учебные заведения. В этом году 66-летие со дня основания отмечает Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Жукова в Твери. Вуз обладает уникальной учебно-материальной базой и готовит кадры по командным и инженерным направлениям для Вооружённых Сил РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья.