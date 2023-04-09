В Твери в районе Больших Перемерок в Волге утонул мужчина

Обстоятельства гибели мужчины пока не сообщаются. Фото: Виктория ТУШКОВА

Вечером субботы 8 апреля в МЧС поступило сообщение о том, что в Твери, в районе Больших перемерок, в воде находится мужчина. На место отправились полицейские, скорая помощь, спасатели МЧС, специалисты аварийно-спасательной службы.

В 19:10 силами сотрудников Пожарно-спасательной части №72 мужчина был извлечён из воды. Его передали бригаде "скорой", которая констатировала смерть. Пока известно лишь, что утонувший мужчина взрослый. Его личность устанавливается.