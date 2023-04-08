В Торжке неизвестный стреляет по кошкам из пневматики

Кот, попавший под обстрел, и пулька от пневматики. Фото: VK/ Торжок ВКонтакте

Днем 8 апреля жители Торжка сообщили в местном паблике в соцсети, что неизвестный стреляет в городе по животным. К гневному посту приложены фото. На одной из них - кот, попавший под обстрел на улице Бадюлина, на другой - пулька от пневматики, которая чудом не лишила кота глаза.

«Хочешь сомоудовлетвориться, причиняя боль животным? Возьми рогатину, сходи в лес на медведя, покажи, насколько ты крут. Обратись к психиатру, потому что с головой у тебя явно беда», — пишет автор поста.

Пользователи котика жалеют, припоминают, что и с птичками сурово расправляются некоторые неуравновешенные граждане, расстреливая их на улицах.

«Людской жестокости нет предела! Котейке - скорейшего выздоровления», - пишут пользователи.

На сообщение в соцсети уже отреагировала полиция.

- Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются свидетели, очевидцы и все обстоятельства произошедшего. По результата проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.