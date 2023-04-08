Жительница Тверской области перевела на «безопасный счёт» мошенников более 750 тысяч рублей

49-летняя жительница посёлка Редкино перевела на счёт мошенников более 750 тысяч рублей. Деньги перевела после звонка незнакомца, представившегося сотрудником правоохранительных органов.

- Незнакомец сообщил, что якобы кто-то воспользоваться генеральной доверенностью от имени женщины и пытается оформить кредит на крупную сумму. Для предотвращения несанкционированных операций аферист убедил потерпевшую самостоятельно оформить несколько кредитов и перевести заёмные денежные средства вместе со всеми накоплениями на «безопасный счёт», - поясняют суть дела в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Выполняя эти указания под диктовку мошенника, женщина перечислила более 750 тысяч рублей на указанные злоумышленником счета.

После выполнения финансовых операций незнакомец перестал выходить на связь. Женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет до 6 лет лишения свободы.