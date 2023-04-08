На тракториста, севшего за руль без прав, в Тверской области завели уголовное дело

За руль трактора без прав садиться нельзя. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

28-летнего тракториста-нарушителя задержали в поселке Сонково Тверской области. В ходе проверки документов сотрудниками ДПС было установлено, что водитель, лишенный права управления, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение без прав. Несмотря на это, он опять сел за руль.

- Сотрудники дорожно-патрульной службы отстранили водителя от управления транспортным средством и доставили в пункт полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина за повторное управление транспортом без прав может отправится в тюрьму на срок до года. Трактор был помещён на спецстоянку.