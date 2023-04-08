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НовостиПроисшествия8 апреля 2023 15:03

На тракториста, севшего за руль без прав, в Тверской области завели уголовное дело

Это его повторное подобное нарушение
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
За руль трактора без прав садиться нельзя.

За руль трактора без прав садиться нельзя.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

28-летнего тракториста-нарушителя задержали в поселке Сонково Тверской области. В ходе проверки документов сотрудниками ДПС было установлено, что водитель, лишенный права управления, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение без прав. Несмотря на это, он опять сел за руль.

- Сотрудники дорожно-патрульной службы отстранили водителя от управления транспортным средством и доставили в пункт полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина за повторное управление транспортом без прав может отправится в тюрьму на срок до года. Трактор был помещён на спецстоянку.