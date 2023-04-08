В парке Императорского путевого дворца в Твери расцвели крокусы и подснежники

Вот такая красота. Фото: VK/ Тверская областная картинная галерея

В саду Императорского дворца в Твери расцвели первоцветы. Крупные бутоны, пригретые апрельским солнышком, эффектно смотрятся на фоне памятника архитектуры.

«В готовящемся к открытию Дворцовом саду царствует весна! Распустились разнообразные первоцветы: крокусы, сциллы (пролески), белоцветники, морозники и подснежники Воронова (галантусы),» - сообщили в соцсетях сотрудники дворца.

Напомним, посмотреть на всю эту красоту пока можно лишь из-за ограды. Сад ещё закрыт для посещений, он отгорожен от пространства Горсада решёткой.