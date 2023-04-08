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НовостиСпорт8 апреля 2023 13:04

В Твери проходит юбилейный фестиваль бурной воды «Тьмацкий перекат»

Необыкновенно зрелищные старты будут до вечера
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Соревнования на воде всегда зрелищны.

Соревнования на воде всегда зрелищны.

Фото: Виктория ТУШКОВА

8 апреля в Твери в 45-й раз проходят соревнования по водному туризму и каякингу «Тьмацкий перекат». Соревнования фестиваля бурной воды на реке Тьмака как всегда необычайно зрелищны. В погожий весенний денёк возле пешеходного моста на пересечении улицы Брагина и Беляковского переулка собралось много зрителей.

- Один из спортсменов застрял на перекате, перевернулся, пришлось покинуть лодку, его выручал другой спортсмен, - поделилась с «КП»-Тверь» одна из зрительниц «Переката».

Посмотреть здесь есть на что - гребной слалом, акробатический фристайл на каяках, фристайл-кросс и пр. Соревнуются как опытные спортсмены, так и совсем юные. К участию в состязаниях допускали детей старше 10 лет, имеющих медицинский допуск, умеющих плавать, подавших ранее заявку.

Подводить итоги и награждать победителей соревнований будут вечером - в 18 часов.

Участник соревнований и зрители.

Участник соревнований и зрители.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Момент соревнований.

Момент соревнований.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Спортсмен застрял на перекате, перевернулся, пришлось покинуть лодку, его выручал другой спортсмен.

Спортсмен застрял на перекате, перевернулся, пришлось покинуть лодку, его выручал другой спортсмен.

Фото: Виктория ТУШКОВА