В Твери спел хор Сретенского монастыря

Концерт Хора Сретенского монастыря состоялся в Воскресенском кафедральном соборе Твери. Фото: ПТО

В Воскресенском кафедральном соборе Твери 7 апреля прошел концерт хора Сретенского монастыря, который представил новую программу «Песнопения, исцеляющие душу». Концерт был приурочен к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы. О мероприятии сообщает пресс-служба областного правительства.

Перед началом концертной программы к собравшимся обратился митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, стоявший у истоков основания хора Сретенского монастыря.

Коллектив исполнил для прихожан песнопения древней Церкви, византийские и греческие, а также Великого поста.

Часть средств от продажи билетов на концерт будет направлена на восстановление кафедрального Спасо-Преображенского собора Твери.

СПРАВКА «КП»

Хор Сретенского монастыря был основан 1397 году. Это уникальный мужской певческий коллектив, который является главным хором, сопровождающим богослужения Святейшего патриарха. Хор ведёт активную концертную деятельность в России и за рубежом. Светские выступления Хора Сретенского монастыря с большим успехом проходят в самых престижных концертных залах мира.