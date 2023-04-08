В Твери поезд насмерть сбил находившуюся на рельсах 34-летнюю женщину

Обстоятельства трагедии выясняются. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

7 апреля в 15:37 на перегоне «Дорошиха – Лихославль» (в районе Красной поляны) пассажирский поезд «Таганрог – Санкт-Петербург» сбил 34-летнюю местную жительницу. Она пыталась перейти железнодорожные пути перед приближающимся поездом. О происшествии сообщает пресс-служба линейного отдела МВД на станции Тверь. Пострадавшая получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась.

По поводу произошедшего проводят проверку сотрудники ЛО МВД на станции Тверь. Выясняются все обстоятельства случившегося.