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НовостиПроисшествия8 апреля 2023 9:55

В Нелидово ночью сгорел жилой дом

Жертв и пострадавших нет
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Огонь практически полностью уничтожил деревянный жилой дом. Фото: VK/ Общественное движение Нелидово

Огонь практически полностью уничтожил деревянный жилой дом. Фото: VK/ Общественное движение Нелидово

В ночь на 8 апреля в посёлке Нелидово Тверской области сгорел жилой деревянный дом, расположенный на переулке Невского,19. На пожаре никто не пострадал.

В соцсетях очевидцы выкладывают видео пожара и пишут, что слышали хлопки от взрывов газовых баллонов.

Однако, в пресс-службе МЧС информацию по хлопкам газа не подтверждают. В ведомстве сообщают, что на пожаре работали ПСЧ- 42, ОП ПСЧ-42. Огонь полностью уничтожил кровлю и повредил стены здания. Пожар был полностью ликвидирован в 6:50.