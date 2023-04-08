В Тверской области чествуют тренера по самбо Николая Савина, воспитавшего девять чемпионов мира

В Торжке чествуют заслуженного тренера СССР и России по самбо Николая Савина. Фото: ПТО

8 апреля в городском Доме культуры Торжка пройдет юбилейный вечер, посвящённый 70-летию заслуженного тренера СССР и России по самбо Николая Николаевича Савина.

«Поздравлять именитого тренера со знаменательной датой приедут его воспитанники и ученики со всей России и стран СНГ,» - сообщает пресс-служба областного правительства.

За время работы Николай Савин лично подготовил 9 чемпионов мира, 8 чемпионов Европы по самбо, 7 человек из числа воспитанников получили звание мастеров спорта России международного класса, 59 стали мастерами спорта России.

Николай Савин родился в Торжке. После получения высшего образования работает тренером по самбо в родном городе уже более 40 лет. В разные годы руководил спортивными клубами и школами Торжка.