В Тверской области простились с погибшем в зоне СВО Бастаубаевым

Бойца похоронили с воинскими почестями. Фото: VK/Администрация Спировского округа

В Спировском округе 7 апреля простились с 32-летним Евгением Бастаубаевым, погибшим в ходе специальной военной операции. Он погиб в боях за Артёмовск. Об утрате сообщила администрация района на официальной страничке в соцсети.

На церемонии прощания в урочище Бобово поселка Спирово присутствовали представители правительства Тверской области, Администрации Спировского муниципального округа, военные, родные и близкие бойца, жители округа.

Соболезнования родным и близким Евгения Бастаубаева выразил Глава Спировского округа Дмитрий Михайлов: «Спировский муниципальный округ скорбит, прощаясь с настоящим Гражданином своей страны, достойным Защитником Отечества. Это невосполнимая потеря для родных и огромная боль для всех нас».

Бойца похоронили с воинскими почестями.