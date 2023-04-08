В Твери за день выписали 338 штрафов водителям, запарковавшим машины на газонах

Нарушителей парковки в Твери штрафуют. Фото: администрация Твери

В Твери прошел общегородской рейд, в рамках которого специалисты районных администраций, вооружившись автоматическими комплексами, выявляли нарушителей парковки. Тех, кто паркует автомобили на газонах и других запрещённых местах.

7 апреля в ходе рейда было зафиксировано 338 фактов несоблюдения правил парковки, автомобилистам-нарушителям придут штрафы.

- В целом с начала года к ответственности было привлечено 1232 автовладельца, из них лишь 12 постановлений административной комиссии о назначении административного наказания были отменены по итогам судебного обжалования, - комментируют в горадминистрации.

Размещение автомобилей на территориях, занятых зелеными насаждениями является административным правонарушением, за которое пунктом 9 статьи 35 Закона Тверской области № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» установлено наказание в виде штрафа. Его размер составляет от 3000 до 5000 рублей для граждан, от 10 000 до 20 000 рублей для должностных лиц и от 20 000 до 40 000 рублей для юридических лиц.

Напомним, согласно Правилам благоустройства территории города Твери, на озелененных территориях общего пользования не допускается передвигаться на транспортных средствах и парковать их на газонах и цветниках вне зависимости от времени года, за исключением случаев осуществления необходимых работ на данных территориях с обязательным восстановлением. Во дворах нельзя парковать машины на детских площадках, пешеходной зоне, территориях с зелеными насаждениями.