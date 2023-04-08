В Твери пасхальные куличи будут продавать на улицах

Православная Пасха в этом году 16 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 10 по 16 апреля в Твери будет организована торговля пасхальными куличами. Утверждено 59 точек продаж (с перечнем можно ознакомиться ниже в скринах). Точки продаж будут во всех районах города, они обозначены в постановлении горадминистрации. Продажи эти традиционные и организуются всегда за неделю до церковного праздника.

Продавать куличи на улицах в предпасхальную неделю будут с 10 до 19 часов.

Напомним, Православная Пасха празднуется в этом году 16 апреля.

Фото: администрация Твери

Фото: администрация Твери

Фото: администрация Твери