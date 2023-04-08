В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области подопечных приучают есть из мисок

Мишки учатся есть из мисок. Фото: VK/ Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области

В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области маленькие постояльцы переходят на еду из мисок. Раньше сотрудники Центра кормили малышей из бутылочек, но время идёт. Мишки растут и бутылочки им уже не по возрасту. Хотя с ними они расставаться совсем не хотят. О трудностях перехода на «взрослую» посуду сотрудники Центра рассказали в видео в соцсети.

— Это долгий процесс, так как медвежата своенравные, и менять свои привычки им не особо хочется, — рассказывают зоологи. Сообщается также, что во время «мисочных баталий» никто не пострадал, не считая расцарапанных рук кормильцев и «пары капель» каши, которые так и не попали в животики этих мохнатых медвежьих товарищей.

Специалисты решают вопрос с питанием, чтобы поселить маленьких медведей в уличный вольер из помещений Центра.

В Центре сейчас воспитывают десять маленьких мишек, оставшихся без родителей. Везут их в глухую деревню в Верхневолжье из разных областей. Ведь здесь ещё с советских времён по уникальной методике, разработанной выдающимся русским биологом «медвежьим папой» Валентином Пажетновым, мишек спасают, выращивают и адаптируют к жизни в дикой природе.