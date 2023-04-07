В Тверской области школьников водят по предприятиям

На экскурсии. Фото: ПТО

В регионе школьников вновь свозили на экскурсию на предприятие. На этот раз 7 апреля ученики 9 класса тверской школы №52 побывали на площадке логистического комплекса АО «ТК «Альфа», одного из крупнейших инвесторов региона.

- Профориентационный проект по проведению экскурсий для школьников на областные производства реализуется по поручению губернатора Игоря Рудени. По мнению главы региона, подобные мероприятия являются важным направлением развития профобразования в Тверской области. Цель проекта - популяризация востребованных в экономике региона специальностей, поддержка молодежи в выборе будущей профессиональной деятельности, - сообщила пресс-служба областного правительства. .

В апреле и мае 2023 года в экскурсиях на предприятия Верхневолжья примут участие более 650 обучающихся.

С сентября 2023-го перечень компаний и школ - участников проекта - планируется расширить.