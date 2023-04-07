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НовостиОбщество7 апреля 2023 16:43

В Твери состоится концерт, посвященный жизни и творчеству автора Гимна России Александра Александрова

Мероприятие пройдет в ДК "Пролетарка" 13 апреля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери состоится концерт, посвященный жизни и творчеству автора Гимна России Александра Александрова

В Твери состоится концерт, посвященный жизни и творчеству автора Гимна России Александра Александрова

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

13 апреля в 19:00 во Дворце культуры «Пролетарка» состоится концерт, посвященный жизни и творчеству известного русского композитора, Народного артиста СССР, основателя ансамбля песни и пляски Российской Армии, автора Гимна России Александра Александрова.

Мероприятие подготовлено к 140-летию музыканта в рамках культурно-познавательного проекта «Великие имена Верхневолжья» (0+).

На концерте выступят ансамбль русского танца «Тверичане» им. Е.И. Комарова, Народный вокальный ансамбль «Жар-птица», Народный хор «Ельничек», а также лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Елена Николенко. Прозвучат известные произведения композитора, в том числе песня «Катюша», которую исполнит лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Ольга Хохлова.