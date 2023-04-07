На Вербное Воскресенье и Пасху до кладбищ в Твери и области пустят дополнительные автобусы

До городских кладбищ запустят дополнительные автобусы Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На дни православных праздников, Вербного воскресенья, Пасхи, Радоницы, "Транспорт Верхневолжья" запустит три дополнительных маршрута в сторону городских кладбищ в Твери.

8, 9, 15, 16, 22 апреля девять автобусов выйдут на маршруты №154к, №177к и №222к. В Ржеве дополнительные рейсы появятся 16 апреля на маршруте №11, в Редкино - на маршруте №303.

Дополнительные маршруты в Твери

На маршруте №154к «Речной вокзал – Дмитрово-Черкассы – Пролетарка» 8, 9, 15, 16 и 22 апреля автобусы проследуют с интервалом в 25 минут с 8:30 до 14:00 со следующими остановками в прямом направлении: Речной вокзал, Улица Зинаиды Коноплянниковой, Площадь Мира, Областной архив, Улица Скворцова-Степанова, Петербургская застава, 3-я городская больница, Улица Комарова, Вагоностроительный завод, 1-я медсанчасть, Домостроительный комбинат, Областная больница, Спортбаза, Отель «Тверь», Дачи, Николо-Малица, Центральное кладбище, Кладбище-2, Кладбище-3, СНТ «Межурка»-2, СНТ «Межурка»-3, Дмитрово-Черкассы, СНТ «Межурка»-3, СНТ «Межурка»-2, Кладбище-3, Кладбище-2, Центральное кладбище, Дачи, Черкассы, Полиграфический комбинат детской литературы, Завод железобетонных изделий, Автобаза, НПО «Центр программных систем», 1-я Республиканская улица, Полиграфический комбинат, Улица Лизы Чайкиной, Технический университет, Комсомольская площадь, Пролетарка.

В обратном направлении автобусы проследуют с теми же остановками.

25 апреля отправление от Речного вокзала будет осуществляться в 8:55 и 11:50, от Пролетарки - в 10:20 и 13:15. От кладбища Дмитрово-Черкассы в направлении Пролетарки автобусы будут отходить в 9:34 и 12:29, в направлении Речного вокзала - в 10:50 и 13:45.

На маршруте №177к «Лебедево (кладбище) - Железнодорожный вокзал» 8, 9, 15, 16 и 22 апреля автобусы проследуют с остановками в прямом направлении: Железнодорожный вокзал, Автовокзал, Октябрьский проспект, Посёлок имени Чкалова, Улица Марины Расковой, Торговый дом «Тандем», Лебедево, Лебедево (кладбище).

Отправление от железнодорожного вокзала будет осуществляться в 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:50 и 13:50.

В обратном направлении автобусы поедут со следующими остановками: Лебедево (кладбище), Лебедево, Улица Марины Расковой, Посёлок имени Чкалова, Октябрьский проспект, Бульвар Цанова дом №2, Автовокзал, Железнодорожный вокзал.

Отправление от кладбища Лебедево: 8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 13:15 и 14:15.

На маршруте №222к «Пролетарка – Лебедево» 8, 9, 15, 16 и 22 апреля автобусы поедут в прямом направлении: Пролетарка, Комсомольская площадь, Технический университет, Улица Лизы Чайкиной, Полиграфический комбинат, 1-я Республиканская улица, НПО «Центр программных систем», Автобаза, Завод железобетонных изделий, Полиграфический комбинат детской литературы, Ремонтно-механический завод, Глинково, Поворот на Никольское, Кривцово, Лебедево, Лебедево (кладбище).

В обратном направлении - с теми же остановками.

Время отправления от Пролетарки: 9:10, 10:20, 12:00 и 13:30, от кладбища Лебедево – в 9:45, 11:20, 12:45 и 14:10.

В Троицкую родительскую субботу, 3 июня, маршруты №154к, №177к и №222к будут работать по аналогичному расписанию.

Дополнительные рейсы в Ржеве и Редкино

В Ржеве дополнительные рейсы будут назначены 16 апреля на маршруте №11 «Щупинское кладбище - Ржев-2».

Время отправления автобусов от железнодорожного вокзала Ржев-2: 8:01, 8:24, 9:00, 9:40, 10:13, 10:39, 10:52, 11:15, 11:55, 12:05, 12:25, 13:10, 14:55.

От Щупинского кладбища автобусы будут отходить в 8:32, 8:58, 9:35, 10:10, 10:43, 11:09, 11:22, 11:45, 12:25, 12:35, 12:55, 13:40 и 15:25.

В поселке Редкино Конаковского района

16 апреля будут организованы дополнительные рейсы на маршруте №303 «Улица Калинина - Изоплит - Озерки» от станции Редкино до кладбища, расположенного недалеко от поселка Озерки.

Время отправления автобусов от станции Редкино: 8:20, 9:05, 9:50, 10:35 и 11:20, от кладбища – в 8:35, 9:20, 10:05, 10:50 и 11:35.

Будьте внимательны. Уточняйте расписание перед поездкой.