Спасатели МЧС продолжают оказывать помощь населению в зонах подтопления в Тверской области

Сотрудники МЧС держат на контроле обстановку в зонах подтопления и оказывают адресную помощь населению Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области сообщает, что в период с 7 по 14 апреля на реке Межа у пгт Жарковский уровень воды будет превышать отметку высокое половодье 800 см (172.00 м БС) с возможностью завершения.

На реке Молога у пгт высокое половодье достигнет отметки 420 см (130.20 м БС) с возможностью завершения.

Сотрудники МЧС держат на контроле обстановку в зонах подтопления и оказывают адресную помощь населению.