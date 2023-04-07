Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 апреля 2023 15:22

В Твери автовладельцев штрафуют за парковку на газонах

За время рейда 7 апреля зафиксировано 338 нарушений
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери водителей штрафуют за нарушение правил парковки Фото: администрация Твери

В Твери водителей штрафуют за нарушение правил парковки Фото: администрация Твери

В Твери прошел общегородской рейд против нарушителей правил парковки. Специалисты районных администраций с помощью автоматических комплексов выявляли факты размещения транспортных средств на газонах, территориях парков, скверов и в других запрещенных местах.

За время проверок 7 апреля зафиксировано 338 фактов несоблюдения правил парковки. Автовладельцы оштрафованы.

Всего с начала года, по данным городской администрации, к ответственности привлечено 1232 автовладельца, из них 12 постановлений административной комиссии о назначении административного наказания были отменены по итогам судебного обжалования.