В Твери автовладельцев штрафуют за парковку на газонах

В Твери водителей штрафуют за нарушение правил парковки Фото: администрация Твери

В Твери прошел общегородской рейд против нарушителей правил парковки. Специалисты районных администраций с помощью автоматических комплексов выявляли факты размещения транспортных средств на газонах, территориях парков, скверов и в других запрещенных местах.

За время проверок 7 апреля зафиксировано 338 фактов несоблюдения правил парковки. Автовладельцы оштрафованы.

Всего с начала года, по данным городской администрации, к ответственности привлечено 1232 автовладельца, из них 12 постановлений административной комиссии о назначении административного наказания были отменены по итогам судебного обжалования.