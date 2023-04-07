Среднестатистический житель Тверской области тратит на своё здоровье 962 рубля в месяц

Будьте здоровы! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Расходы жителей Тверской области на товары для здоровья и услуги здравоохранения в 2022 году составляли около 5% всех потребительских расходов, сообщает Тверьстат.

По данным ведомства, в среднем один житель региона тратил на поддержание своего здоровья 962 рубля в месяц.

Больше половины из этой суммы (57%) отдавалось за лекарства, 12% - на услуги стоматологии, 9% - на лечебно-реабилитационные услуги, по 5% - на услуги медицинских лабораторий и врачей-специалистов.