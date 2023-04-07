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НовостиОбщество7 апреля 2023 14:49

Среднестатистический житель Тверской области тратит на своё здоровье 962 рубля в месяц

Это около 5% от всех потребительских расходов
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Будьте здоровы!

Будьте здоровы!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Расходы жителей Тверской области на товары для здоровья и услуги здравоохранения в 2022 году составляли около 5% всех потребительских расходов, сообщает Тверьстат.

По данным ведомства, в среднем один житель региона тратил на поддержание своего здоровья 962 рубля в месяц.

Больше половины из этой суммы (57%) отдавалось за лекарства, 12% - на услуги стоматологии, 9% - на лечебно-реабилитационные услуги, по 5% - на услуги медицинских лабораторий и врачей-специалистов.