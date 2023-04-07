"Контроль трезвости" проведут госавтоинспекторы на дорогах Тверской области

Госавтоинспекция проведет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

УГИБДД России по Тверской области в период с 7 по 9 апреля проведет на дорогах региона профилактический рейд "Контроль трезвости" с целью выявления пьяных водителей, управляющих транспортными средствами.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения. Данную информацию (государственный регистрационный знак, местонахождение, направление движения) сообщайте по телефонам дежурной части: 02 или 102.