16-летний зацепер проехал от Москвы до Твери между вагонами "Ласточки"

Зацепер серьёзно рисковал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

16-летнего зацепера сняли с "Ласточки" на вокзале в Твери транспортные полицейские. Между вагонами скоростной электрички подросток проехал весь путь от Москвы до Твери.

Рисковый юноша оказался жителем подмосковного Щёлково.

"Молодой человек пояснил, что в виду отсутствия денег на проезд, он таким способом добирался из Москвы в Тверь для встречи с другом", - сообщили в пресс-службе линейного отдела МВД РФ на станции Тверь.

Подросток до приезда родителей помещён в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. На него составлен административный протокол за нарушение правил поведения на транспорте (ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ). Юноше грозит штраф от 2000 до 4000 рублей.

В отношении матери зацепера также составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).