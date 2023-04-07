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НовостиОбщество7 апреля 2023 12:49

16-летний зацепер проехал от Москвы до Твери между вагонами "Ласточки"

В Твери юношу с поезда сняли сотрудники транспортной полиции
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Зацепер серьёзно рисковал.

Зацепер серьёзно рисковал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

16-летнего зацепера сняли с "Ласточки" на вокзале в Твери транспортные полицейские. Между вагонами скоростной электрички подросток проехал весь путь от Москвы до Твери.

Рисковый юноша оказался жителем подмосковного Щёлково.

"Молодой человек пояснил, что в виду отсутствия денег на проезд, он таким способом добирался из Москвы в Тверь для встречи с другом", - сообщили в пресс-службе линейного отдела МВД РФ на станции Тверь.

Подросток до приезда родителей помещён в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. На него составлен административный протокол за нарушение правил поведения на транспорте (ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ). Юноше грозит штраф от 2000 до 4000 рублей.

В отношении матери зацепера также составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).