В Тверской области с начала года диспансеризацию прошли 48 000 человек Фото: ПТО

В Тверской области продолжается диспансеризация и профилактические осмотры населения. За январь и февраль 2023 года диспансеризацию и профосмотры прошли 48 148 человек, из них 21 864 - дети. Углубленную диспансеризацию прошли 5 313 человек.

Задачи по усилению темпов проведения диспансеризации в Тверской области, в том числе людей, переболевших COVID-19, поставлены губернатором Игорем Руденей.

Диспансеризация проводится раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно – для людей от 40 лет и старше, а также для отдельных категорий граждан (участников и инвалидов ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других).

Записаться на диспансеризацию и профосмотр можно по телефону горячей линии 122, через кабинет «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ), через региональный портал medregtver.ru; через call-центр поликлиники. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС.