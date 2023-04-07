42-летний мужчина устроил дебош на проезжей части в центре Твери

Мужчина устроил дебош в центре города Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Марк Келлерман

В Твери полицейские задержали 42-летнего мужчину, который устроил дебош в центре города. Нарушитель прыгал по крышам машин у ТЦ "Семь морей", бегал по дороге и кричал, что его хотят убить.

Видео опубликовали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" вечером 6 апреля.

- Мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Его доставили в медучреждение для освидетельствования. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.