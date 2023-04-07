В Тверской области 7 апреля коронавирусом заразился 181 человек

Вакцинация продолжается.

По данным на 7 апреля коронавирусом в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 192 058 человек. 187 210 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 525 751, в том числе за последние сутки – 1 207.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.