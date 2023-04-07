В Тверской области 102 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Антонине Акимовой

102 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Антонине Акимовой Фото: Ольга ТРОФИМОВА

7 апреля 102 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Антонине Дмитриевне Акимовой. Жительницу Зубцова с днем рождения поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы всегда относились к каждому делу с большим усердием, многое сделали для Верхневолжья и всей нашей страны. Частичка Вашего труда вложена в нашу общую Победу, в развитие сельского хозяйства. Спасибо Вам за преданность долгу, за стойкость и самоотверженность, - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Антонина Дмитриевна родилась в деревне Климово Старицкого района. С 1938 года по 1977 год трудилась на своей малой родине полеводом и животноводом в колхозе "Ленинское знамя".

Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".