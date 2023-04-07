Администрацию Вышнего Волочка обязали восстановить освещение на одной из улиц

Освещение дороги восстановили после проверки прокуратуры Фото: Мария ЛЕНЦ

В Вышневолоцкую межрайонную прокуратуру обратился местный житель и сообщил, что администрацией округа ненадлежащим образом осуществлялся контроль за обслуживанием городских улиц. Установлено, что одна из оживленных городских дорог практически полностью осталась без освещения.

В результате проверки на улице 5-я Пролетарская проведены работы. Освещение автомобильной дороги восстановлено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.