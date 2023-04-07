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НовостиОбщество7 апреля 2023 7:08

Администрацию Вышнего Волочка обязали восстановить освещение на одной из улиц

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Освещение дороги восстановили после проверки прокуратуры

Освещение дороги восстановили после проверки прокуратуры

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Вышневолоцкую межрайонную прокуратуру обратился местный житель и сообщил, что администрацией округа ненадлежащим образом осуществлялся контроль за обслуживанием городских улиц. Установлено, что одна из оживленных городских дорог практически полностью осталась без освещения.

В результате проверки на улице 5-я Пролетарская проведены работы. Освещение автомобильной дороги восстановлено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.