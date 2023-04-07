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НовостиОбщество7 апреля 2023 6:56

Православные Тверской области отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

Праздник отмечается 7 апреля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
7 апреля православные верующие отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

7 апреля православные верующие отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 апреля православные верующие отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Это один из важнейших двенадцати праздников года. Дата напоминает о том, что архангел Гавриил возвестил Деве Марии о будущем рождении Иисуса Христа.

В этот день во всех храмах проводятся торжественные богослужения.

В народе считалось, что на Благовещение тепло прогоняет холод, а весна окончательно побеждает зиму. Земля получает благословение на посевную.