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НовостиОбщество6 апреля 2023 16:29

Тверской Росреестр проведёт горячую линию по вопросам кадастрового учета недвижимости

Консультации пройдут 13 апреля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Тверской Росреестр проведёт горячую линию по вопросам кадастрового учета недвижимости

Тверской Росреестр проведёт горячую линию по вопросам кадастрового учета недвижимости

Фото: Татьяна Коркина

Тверской Росреестр проведёт горячую линию по вопросам государственного кадастрового учета недвижимости.

Мероприятие состоится 13 апреля. Оно приурочено к 15-летию Росреестра и будет проходить одновременно во всех регионах страны.

На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости №2 Управления Росреестра по Тверской области Жанна Бемова.

Звонки принимаются с 14:00 до 17:00 по телефону: 8 (4822) 47-73-34 (доб. 1162).

Консультации могут получить физические и юридические лица, а также представители бизнеса.