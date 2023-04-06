Тверской Росреестр проведёт горячую линию по вопросам кадастрового учета недвижимости Фото: Татьяна Коркина

Тверской Росреестр проведёт горячую линию по вопросам государственного кадастрового учета недвижимости.

Мероприятие состоится 13 апреля. Оно приурочено к 15-летию Росреестра и будет проходить одновременно во всех регионах страны.

На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости №2 Управления Росреестра по Тверской области Жанна Бемова.

Звонки принимаются с 14:00 до 17:00 по телефону: 8 (4822) 47-73-34 (доб. 1162).

Консультации могут получить физические и юридические лица, а также представители бизнеса.