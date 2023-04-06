В Кувшиновском районе Тверской области похоронят погибшего в ходе СВО Николая Пухова

С погибшим в СВО Николаем Пуховым простятся 7 апреля Фото: администрация Кувшиновского района

В Кувшиновском районе Тверской области похоронят погибшего в ходе СВО военнослужащего Николая Пухова.

Николай Александрович родился 6 сентября 1997. Погиб 21 февраля 2023 года.

Администрация Кувшиновского района выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с бойцом состоится 7 апреля с 11:00 до 11:00 по адресу: переулок Маяковского (магазин МИФ). Панихида по воину пройдет в Никольском храме в деревне Васильково с 12:00 до 13:00.

Героя похоронят на кладбище в деревне Васильково. До места захоронения будет организован автобус.