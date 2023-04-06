Суперсервис Госуслуг «Рождение ребёнка» начал работать в Тверской области

Сервис поможет получить свидетельство о рождении и другие документы, оформить маткапитал, прикрепить ребёнка к поликлинике, записать в детский сад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суперсервис Госуслуг «Рождение ребенка» начал работу в Теврской области, сообщает региональное правительство. Сервис позволяет подать всего одно электронное заявление, чтобы получить целый комплект документов при появлении в семье малыша (а некоторые документы - на этапе беременности).

Что можно получить через одну заявку:

- родовой сертификат;

- электронный лист нетрудоспособности по беременности и родам;

- свидетельство о рождении и регистрации ребенка по месту жительства;

- СНИЛС;

- медицинский полис;

- ИНН;

- сертификат на маткапитал;

- справку о рождении ребёнка.

Документы придут в электронном виде в личный кабинет каждого из родителей. Бумажные версии документов при необходимости можно получить в МФЦ или заказать их доставку на дом.

Сервис позволяет также прикрепить малыша к поликлинике и записать в детский сад, при этом отслеживая статус очереди.

Кроме того, суперсервис «Рождение ребёнка» сообщает заявителю обо всех положенных ему пособиях и позволяет подать заявление на выплаты онлайн.

В настоящее время суперсервисом воспользовались 16 тверских семей. Воспользоваться суперсервисом можно на сайте Госуслуг.