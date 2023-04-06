Суперсервис Госуслуг «Рождение ребёнка» начал работать в Тверской области

Сервис поможет получить свидетельство о рождении и другие документы, оформить маткапитал, прикрепить ребёнка к поликлинике, записать в детский сад.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Суперсервис Госуслуг «Рождение ребенка» начал работу в Теврской области, сообщает региональное правительство. Сервис позволяет подать всего одно электронное заявление, чтобы получить целый комплект документов при появлении в семье малыша (а некоторые документы - на этапе беременности).
Что можно получить через одну заявку:
- родовой сертификат;
- электронный лист нетрудоспособности по беременности и родам;
- свидетельство о рождении и регистрации ребенка по месту жительства;
- СНИЛС;
- медицинский полис;
- ИНН;
- сертификат на маткапитал;
- справку о рождении ребёнка.
Документы придут в электронном виде в личный кабинет каждого из родителей. Бумажные версии документов при необходимости можно получить в МФЦ или заказать их доставку на дом.
Сервис позволяет также прикрепить малыша к поликлинике и записать в детский сад, при этом отслеживая статус очереди.
Кроме того, суперсервис «Рождение ребёнка» сообщает заявителю обо всех положенных ему пособиях и позволяет подать заявление на выплаты онлайн.
В настоящее время суперсервисом воспользовались 16 тверских семей. Воспользоваться суперсервисом можно на сайте Госуслуг.