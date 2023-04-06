Более 10 тысяч договоров на бесплатную догазификацию домовладений заключено в Тверской области

По участку и внутри дома голубое топливо проводят за счёт потребителя, но есть льготы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области продолжается работа по бесплатному подведению газа к земельным участкам. На бесплатную догазификацию на настоящий момент заключено 10 205 договоров с собственниками, сообщает региональное правительство. Исполнено 7 611 договоров, в том числе выполнено 2 888 подключений к газовым сетям.

Напомним, догазификация предполагает строительство газопровода до границы земельного участка с расположенным на нём жилым домом. По участку и внутри дома газовые сети проводят за счёт потребителя.

Имеются региональные меры поддержки для ряда категорий жителей при осуществлении догазификации. Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, блокадники, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветераны боевых действий (включая участников спецоперации), члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, а также люди с невысоким доходом являются льготниками и могут претендовать на субсидию до 100 тыс. рублей.

По решению губернатора Игоря Рудени многодетные семьи также могут получить финансовую помощь при догазификации в размере до 300 тыс. рублей. Предполагается, что в 2023 году данной мерой смогут воспользоваться более 220 многодетных семей Верхневолжья.