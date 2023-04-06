Погибшего в ходе СВО Романа Иванова похоронили с воинскими почестями Фото: администрация Калязинского района

6 апреля 2023 года в Калязине простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Романом Ивановым.

- Роман Викторович родился 23 декабря 1981 года в Кашине, воспитывался в детском доме в Нелидово, затем проживал в Калязине. Родных и семьи у Романа не было. Он воевал в составе ЧВК "Вагнер" рядовым контрактной службы. Погиб в бою под городом Артёмовск Донецкой Народной республики 24 февраля 2023 года. - сообщила администрация Калязинского района.

Во время церемонии прощания с бойцом на траурном митинге выступили глава Калязинского района Константин Ильин, военный комиссар Кашинского городского Евгений Батурин. От имени правительства Тверской области соболезнования озвучила начальник управления надзора и контроля в сфере образования Тверской области Наталья Тарасова.

Отпевание погибшего в бойца прошло в храме Вознесения Господня. Героя с воинскими почестями похоронили на новом городском кладбище.