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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 15:24

В Тверской области из дома пенсионера украли бытовую технику и инструменты

Ущерб составил 100 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемый в краже арестован

Подозреваемый в краже арестован

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию обратился 71-летний житель Бологовского района, который сообщил о краже имущества из его дома. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что ночью, пока хозяина не было дома, злоумышленник отжал окна, проник в дом и похитил бытовую технику и бензоинструменты. Украденное он на машине вывез в Новгородскую область.

При взаимодействии с коллегами из Новгородской области фигурант был задержан. Злоумышленник признал вину. Похищенное вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело.