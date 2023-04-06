В Тверской области из дома пенсионера украли бытовую технику и инструменты

Подозреваемый в краже арестован Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию обратился 71-летний житель Бологовского района, который сообщил о краже имущества из его дома. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что ночью, пока хозяина не было дома, злоумышленник отжал окна, проник в дом и похитил бытовую технику и бензоинструменты. Украденное он на машине вывез в Новгородскую область.

При взаимодействии с коллегами из Новгородской области фигурант был задержан. Злоумышленник признал вину. Похищенное вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело.