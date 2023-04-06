Рабочий получил травму ноги на предприятии в Тверской области

Работник предприятия получил травму ноги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Государственную инспекцию труда в Тверской области поступило извещение о несчастном случае, произошедшем на предприятии по производству блочно-модульных конструкций в Ржеве.

Подсобный рабочий ремонтно-строительного участка цеха блочно-модульных конструкций прошел в зону, где работал экскаватор-погрузчик, чтобы забрать штыковую лопату, и получил травму бедра.

- В настоящее время степень тяжести травмы устанавливается. В случае тяжелой травмы под председательством Государственной инспекции труда в Тверской области будет проводиться расследование данного несчастного случая, - сообщили в трудовой инспекции.

Обстоятельства и причины несчастного случая устанавливаются. По результатам расследования виновные лица будут привлечены к административной ответственности.