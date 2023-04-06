В Твери госавтоинспекторы растонировали 13 автомобилей

Инспекторы провели мероприятие "Техрегламент" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Инспекторы ГИБДД на площади Гагарина в Твери провели профилактическое мероприятие "Техрегламент". В ходе рейда 5 апреля за два часа сотрудники ДПС растонировали 13 автомобилей.

- Сотрудники останавливали все автомобили, на лобовые и передние боковые стекла которых были нанесены пленки и другие покрытия, ограничивающие обзор, а также автомобили, с незаконно внесенными изменениями в конструкцию транспортных средств, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области. - Всего было составлено 20 административных материалов из них 13 за тонировку.