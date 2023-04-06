8 апреля жители Твери выйдут на массовый субботник

В Твери пройдет первый массовый субботник Фото: администрация Твери

8 апреля в 10:00 утра жители Твери выйдут на первый в этом году массовый субботник. Очистить от мусора предстоит девять территорий.

На уборку зеленых зон, набережных и улиц выйдут служащие муниципальных предприятий и организаций, УК, ТСЖ и ЖСК.

В Центральном районе приведут в порядок зеленую зону на улице Головинский вал, набережную и пойму правого берега реки Лазури от парка Победы до Волоколамского проспекта.

В Пролетарском районе уберут зеленую зону на улице Республиканской и набережную Тьмаки в районе ТЭЦ-1.

В Заволжье субботник пройдет на улице Луначарского вдоль ж/д линии от памятника «Рубеж» до дома № 17 по ул. Луначарского, в пойме реки Соминки в районе улицы Скворцова-Степанова.

В Московском районе уборка затронет зеленую зону между домом по бульвару Гусева, 47 корп.1 и 2 и улицей С.Я. Лемешева, 10, а также зеленую зону между домом по бульвару Гусева, 47 и территорией застройки.

- Запланирована не только уборка придомовых территорий, скверов, парков, тротуаров, газонов от бытового и строительного мусора, но и удаление несанкционированных графических изображений и объявлений с фасадов зданий, опор наружного освещения, уборка сухих, аварийных деревьев, обрезка сучьев, поросли, приведение в порядок территорий объектов потребительского рынка и территорий к ним примыкающих, ремонт малых архитектурных форм, - сообщили в администрации Твери.