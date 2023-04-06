Серийного дачного вора задержали полицейские в Тверской области

Подозреваемый в дачных кражах задержан полицейскими Фото: Виктория ТУШКОВА

В полицию обратились жители Москвы и Тверской области с заявлениями о кражах из дачных домов в Западнодвинском округе. Во всех случаях злоумышленник в отсутствие хозяев взламывал замки входных дверей и похищал бытовую технику, садовый инвентарь, инструменты, посуду, а также изделия из металла. Общий ущерб составил порядка 200 тысяч рублей.

Места происшествий были осмотрены, опрошены возможные свидетели. В ходе розыска полицейские установили причастность к совершению серии преступлений 25-летнего местного жителя. Мужчина нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемый задержан и арестован. Предположительно, он совершил не менее четырех краж.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.