Администрацию Твери суд обязал обустроить 19 остановок

Администрацию обязали оборудовать в Твери 19 остановок Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Прокуратурой Московского района Твери входе проверки установлено, что 19 остановок общественного транспорта на улицах Южная, Луговая, Линейная, Левитана, Можайского, Орджоникидзе, Бурашевском шоссе, бульварах Гусева и Цанова и проспекте Победы не оборудованы павильонами, посадочными площадками, тротуаром, пешеходными переходами, освещением, разметкой.

Через суд администрацию Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта обязали обустроить остановки необходимой инфраструктурой.

Решение суда не вступило в законную силу.