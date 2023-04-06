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НовостиОбщество6 апреля 2023 11:19

Администрацию Твери суд обязал обустроить 19 остановок

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Администрацию обязали оборудовать в Твери 19 остановок

Администрацию обязали оборудовать в Твери 19 остановок

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Прокуратурой Московского района Твери входе проверки установлено, что 19 остановок общественного транспорта на улицах Южная, Луговая, Линейная, Левитана, Можайского, Орджоникидзе, Бурашевском шоссе, бульварах Гусева и Цанова и проспекте Победы не оборудованы павильонами, посадочными площадками, тротуаром, пешеходными переходами, освещением, разметкой.

Через суд администрацию Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта обязали обустроить остановки необходимой инфраструктурой.

Решение суда не вступило в законную силу.