В Тверской области в 2023 году проведут ремонтные работы в 37 школах

Школы ждут ремонты. Фото: ПТО

Шесть школ дополнительно включено в региональную программу по укреплению материально-технической базы учреждений образования. Решение принято на заседании областного правительством. Его одобрил губернатор Игорь Руденя. Таким образом, всего в 2023 году ремонты в рамках данной программы проведут в 37 школах региона.

Дополнительно одобрены заявки на ремонт в тверских школах под №36 (заменят окна), № 52 и 15 (выполнят работы по комплексной безопасности). Также в Торжке в школе № 5 им. Героя России Клещенко В.П. проведут капремонт здания и замену окон, в Хотиловской школе Бологовского района также отремонтируют здание плюс обновят столово-кухонное оборудование. В Ржеве в школе №4 будут ремонтировать кровлю.

Ранее в рамках программы в перечень объектов для ремонта было включено 31 учреждение образования Тверской области.

Различные работы проведут в Тверском лицее, лицее №15 Вышнего Волочка, Есиновической школе Вышневолоцкого округа и Алексейковской школе Лесного округа, в школе №40 Твери, Кесовогорской школе, Пеновской школе, школах №1 и №3 Торопца, школе №1 ЗАТО Озерный, в школах №1 и №4 Торжка, Рождественской школе Фировского района, в гимназии №2 Нелидовского округа, школе №7 Вышнего Волочка, Ждановской школе Осташковского округа, Староторопской школе Западнодвинского округа, Маловасильевской школе Кимрского округа, Максатихинской школе №1, Есинской школе Ржевского округа, бежецких школах №4, №6 и №2 имени В.С. Попова, школе №1 Торопца, Рождественской школе Фировского района и в школе №1 ЗАТО Озерный, в гимназии №2 Нелидовского округа, в Маловасильевской школе, Ильинской школе и Титовской школе Кимрского округа, Мошаровской школе Пеновского округа, в Хотилицкой школе Андреапольского округа, Телятниковской школе Лесного округа, Васильевской школе Старицкого округа, Жуковской школе ЗАТО Озерный, в Никольской школе Торжокского района.

В 2022 году работы по региональной программе укрепления материально-технической базы были проведены в 39 общеобразовательных учреждениях региона.

Кроме того, в учреждениях образования Верхневолжья проводятся работы по модернизации в рамках государственной программы РФ «Развитие образования». В 2023 году в нее вошли 14 учреждений региона.

В частности, в тверской школе №15 часть ремонта выполнена, часть еще продолжается.