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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 9:00

Женщина погибла при пожаре в деревянном доме в Нелидове Тверской области

СК проводит проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
СК проводит проверку по факту гибели женщины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

СК проводит проверку по факту гибели женщины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели женщины при пожаре в деревянном доме на улице Карла Маркса города Нелидово. Останки были обнаружены после разбора завалов.

Следователь выезжал на место ЧП. Установлено наличие печного отопления в двух квартирах, при этом в одной из них никто не проживал.

Назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз с целью установления причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.