Сотни человек пришли проститься с погибшим в Калязине 10-летним Захаром Ярёменко

В Калязине простились с 10-летним Захаром Ярёменко Фото: Евгений КУЦ

5 апреля 2023 года в Калязине простились с трагически погибшим 10-летним Захаром Ярмёнко.

Отпевали мальчика в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Заречье, чин отпевания провёл иеромонах Амвросий Желябовский.

- Проститься с погибшим во двор дома№ 11 на улице Декабристов, где жил ребёнок, пришли несколько сотен человек. Родные и близкие, школьные друзья и учителя, жители города принесли цветы и игрушки, - сообщает паблик "Подслушано в Калязине".

Напомним, мальчик пропал 31 марта - ушёл из дома погулять и не вернулся. Для его поисков был организован штаб. Ребёнка искали сотрудники СК, полиции, МЧС, кинологи, водолазы, сотни волонтёров из Тверской и соседних областей, неравнодушные жители Калязина.

2 апреля 2023 года мальчика нашли погибшим в заброшенном доме, без признаков криминальной смерти.