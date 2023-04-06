В Твери пройдет фестиваль бурной воды "Тьмакский перекат"

Фестиваль бурной воды состоится 8 апреля Фото: администрация Твери
8 апреля в Твери в 45-й раз пройдет фестиваль бурной воды "Тьмацкий перекат". Соревнования состоятся на реке Тьмака возле пешеходного моста на пересечении улицы Брагина и Беляковского переулка.
Программа соревнований:
11:15 - открытие;
11:45 - гребной слалом 1-ая попытка;
13:00 - гребной слалом 2-ая попытка;
14:15 - акробатический фристайл на каяках с трамплина;
15:00 - каяк-кросс;
16:00 - фристайл на бурной воде;
18:00 - подведение итогов, награждение победителей.
К участию в состязаниях допускаются лица старше 10 лет, имеющие медицинский допуск, умеющие плавать, имеющий спасательный жилет и каску, подавшие заявку установленного образца.