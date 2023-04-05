Тверских цветоводов-любителей приглашают на "Цветочный weekend"

В Твери у фиалок есть целый клуб почитателей. Фото: Вероника ГУРИНА

Для любителей-цветоводов в тверской Горьковке состоится мероприятие «Цветочный weekend в библиотеке: фиалки живые и на страницах книг». 12+

Как сообщает библиотека имени Горького, клуб «Фиалки Твери» представит выставку фиалок и других комнатных растений. Посетителей так же ждут консультации селекционеров, продажа растений и книжная выставка «Фиалки - феерия красок».

«Цветочный weekend» будет проходить в актовом зале Горьковки 8 и 9 апреля с 10:00 до 17:00. Книжную выставку можно посетить и в другие дни, она открыта до 15 апреля включительно (9:00 - 20:00) в отделе патентно-технической и экологической информации.