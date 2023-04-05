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НовостиОбщество5 апреля 2023 16:51

В Тверской области открыли движение по дороге Проезд Селино-Городище

Участок был затоплен после разлива Шоши
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Участок был перекрыт из-за разлива Шоши Фото: ms.rosavtodor.gov.ru

Участок был перекрыт из-за разлива Шоши Фото: ms.rosavtodor.gov.ru

С 16:00 вечера 4 апреля открыто движение по автомобильной дороге общего пользования федерального значения Проезд Селино-Городище. Проезд восстановлен по регулярной схеме в связи с завершением аварийно-восстановительных работ. Ранее участок был затоплен из-за поднятия уровня воды в реке Шоша.

- Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Проезд Селино-Городище входит в состав автомобильной дороги А-111 подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 "Россия" к государственному комплексу "Завидово", - сообщает ФКУ "Упрдор Россия".